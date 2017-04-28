Вступил в силу закон о натуральном возмещении по ОСАГО

В России с 28 апреля вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым, в ряде случаев выплата компенсаций по страховке будет заменяться ремонтом пострадавшей машины за счет страховщика.

По новым правилам, срок ремонта машины по ОСАГО не должен превышать 30 рабочих дней. Новые правила регламентируют и ответственность сервиса за просрочку ремонта. За каждый день просрочки ремонтная компания будет платить штраф в размере 0,5 процента от суммы возмещения. Гарантийный срок по ремонту будет составлять шесть месяцев, а на кузовные и покрасочные работы — год.

Автором инициативы выступил президент РФ Владимир Путин. После длительных дискуссий Госдума приняла в третьем окончательном чтении эту норму, а в конце марта закон подписал сам президент.

Новое правило введено на всей территории страны, но будет действовать только в отношении новых договоров обязательной «автогражданки», заключенных после 28 апреля текущего года, сообщает «Национальная служба новостей».