МИД РФ встревожен заявлением Эрдогана о желании свергнуть Асада
Власти РФ встревожены намерением Турции свергнуть президента Сирии Башара Асада, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Он отметил, что решением внутриполитических проблем должны заниматься исключительно сами сирийцы.
Вместе с тем Рябков напомнил, что США и Турция и ранее не скрывали, что собираются сменить режим в Сирии, однако сейчас под задачу свержения Асада подтягиваются конкретные военные усилия.
Замминистра иностранных дел подчеркнул, что позиции России и Турции в этом вопросе расходятся, а ввод российских войск в Сирию связан с терроризмом и необходимостью улучшить гуманитарную ситуацию.
Рябков также назвал «лицемерными и безнравственными» упреки в том, что Россия влияет на политический процесс в Сирии, сообщает «Федерал пресс».
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