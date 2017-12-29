На МКС встретят Новый год 15 раз
Космонавты Роскосмоса и астронавты NASA и JAXA, находящиеся на борту Международной космической станции, встретят новый год 15 раз.
Сначала они отметят праздник над Тихим океаном, между Австралией и Новой Зеландией. Это произойдёт 31 декабря в 16:26 по московскому времени.
Второй Новой год обитатели МКС встретят над Австралией. Это произойдет в 18:00 мск.
Затем международная космическая станция переместится над южной частью Атлантики, потом - над Бразилией.
Заключительная встреча Нового года состоится в 14:02 по московскому времени над Тихим океаном, сообщает Laif.
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