На встречу с представителями ОПЕК в Вене получили приглашение 14 стран

Страны ОПЕК пригласили на переговоры об ограничении объемов добычи нефти с 1 января 2017 года представителей 14 стран-экспортеров, не входящих в картель. Об этом сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

- В список приглашенных стран входят Россия, Мексика, Оман, Казахстан, Бахрейн, Колумбия, Конго, Египет, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Азербайджан, Боливия, Бруней, Узбекистан, - цитирует Баркиндо РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Генеральный секретарь ОПЕК уточнил также, что встреча состоится 10 декабря в Вене.

Ранее сообщалось, что 30 ноября страны ОПЕК договорились снизить на 1,2 миллиона баррелей суточную добычу нефти с 1 января 2017 года. Ожидается, что 10 декабря эту инициативу поддержат также страны, не входящие в организацию.

В частности, Россия уже объявила о готовности сократить объемы производства нефти на 300 тысяч баррелей в сутки.

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