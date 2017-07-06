На встречу глав России и США отвели всего час
Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа продлится всего один час.
Как уточняется в материале, переговоры лидеров России и США состоятся вечером 7 июля «на полях» саммита G20 в Гамбурге.
В соответствии с графиком беседа назначена на 16:00 по местному времени (17:00 по Москве), сообщает «Интерфакс».
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