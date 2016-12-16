Встреча сирийского правительства с оппозицией может пройти в Казахстане

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча представителей сирийского правительства и оппозиции может состояться в Казахстане, но она не станет альтернативой Женевским переговорам.

- Встреча может пройти и в Казахстане. Были сообщения о том, что Казахстан выступил посредником в этой ситуации, но хочу отметить, что о посредничестве речь не идет, у нас налажен прямой контакт с Россией. Но в любом случае эта встреча не является альтернативой Женевским переговорам, и в ней должны участвовать настоящие представители, имеющие вес, — цитирует РИА «Новости» выступление Чавушоглу на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в телефонном разговоре между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер предложил организовать еще одну площадку для переговоров в Астане, которая дополняла бы диалог в Женеве.

- Если есть стремление решить сирийский кризис политическим путем, сирийской оппозиции и представителям режима Башара Асада полезно провести встречу в третьей стране после того, как будет обеспечено прекращение огня — это предложил господин Путин, и он считает, что это будет полезно. Речь не идет о том, что у нас непосредственно с режимом есть контакты, — подчеркнул Чавушоглу.

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