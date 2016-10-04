Встреча Путина и Эрдогана пройдет 10 октября в Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 10 октября в Стамбуле. Российский лидер отправится туда с визитом для участия во Всемирном энергетическом конгрессе.

Форум пройдет с 9 по 13 октября, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал поездку Путина в Турцию в октябре.