Встреча Путина и Эрдогана пройдет 10 октября в Турции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 10 октября в Стамбуле. Российский лидер отправится туда с визитом для участия во Всемирном энергетическом конгрессе.
Форум пройдет с 9 по 13 октября, сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал поездку Путина в Турцию в октябре.
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