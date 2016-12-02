Встреча ОПЕК и стран-экспортеров нефти состоится 10 декабря в Москве

Источники в ОПЕК сообщили о том, что встреча представителей стран ОПЕК и стран-экспортеров нефти, не входящих в картель, состоится 10 декабря в российской столице.

Ожидается, что на этом саммите крупнейшие производители нефти присоединятся к соглашению ОПЕК об ограничении объемов добычи углеводородов с 1 января 2017 года, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее, 30 ноября на саммите ОПЕК в Вене впервые за последние восемь лет страны картеля договорились сократить производство на 1,2 миллиона баррелей в сутки.