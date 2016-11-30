Встреча ОПЕК с другими экспортерами нефти запланирована на 9 декабря
Представители ОПЕК обсудят с другими странами-экспортерами нефти условия ограничения объемов добычи на встрече в Дохе, которая состоится ориентировочно 9 декабря.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Ранее в среду на саммите ОПЕК в Вене члены картеля договорились о сокращении объемов добычи нефти. Индонезия, не согласившаяся с условиями договора, приостановила свое членство в ОПЕК. Ее «долю» ограничения поделили между 13-ю остальными членами картеля.
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