Встреча людей с инопланетянами невозможна

Встреча людей с пришельцами невозможна, считают американские астрономы.

Согласно расчетам специалистов, цивилизации в галактике должны зарождаться и умирать примерно в одно время. Вместе с тем, радиоволны распространяются в космосе слишком долго.

«Если мы и получим сигналы от братьев по разуму, они, скорее всего, будут уже мертвы», - говорится в статье, опубликованной в Science News.

Люди отправляют сигналы в космос уже 80 лет, но радиоволны на данный момент покрыли менее 0,001 процента площади Млечного Пути, сообщает «Федерал пресс».