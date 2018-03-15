Встреча людей с инопланетянами невозможна
Встреча людей с пришельцами невозможна, считают американские астрономы.
Согласно расчетам специалистов, цивилизации в галактике должны зарождаться и умирать примерно в одно время. Вместе с тем, радиоволны распространяются в космосе слишком долго.
«Если мы и получим сигналы от братьев по разуму, они, скорее всего, будут уже мертвы», - говорится в статье, опубликованной в Science News.
Люди отправляют сигналы в космос уже 80 лет, но радиоволны на данный момент покрыли менее 0,001 процента площади Млечного Пути, сообщает «Федерал пресс».
Следующая новость Ростовский банк «Кредит Экспресс» попал под раздачу ЦБ
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии