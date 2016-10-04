Встреча главарей ИГ в иракской провинции закончилась ссорой и перестрелкой

Тайное совещание главарей ИГ (Исламское государство, запрещено в России) в иракской провинции закончилось междоусобной перестрелкой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой The Daily Star.

Как уточнил представитель шиитских ополченцев «Хашд аш-Шааби» Джаббар Маамури, лидеры группировки собрались на подконтрольной территории, располагающейся между провинциями Дияла и Салахуддин в Ираке для того, чтобы обсудить дальнейшие тактические и стратегические планы после проигранных сражений.

По словам Маамури, в ходе встречи между местными, арабскими и другими лидерами группировки, национальная принадлежность которых не уточняется, разгорелась полемика, которая перешла в вооруженную бойню. Как уточняется, был убит по меньшей мере один из руководителей ИГ, трое других оппонентов были ранены.

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