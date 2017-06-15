Вспышки на Солнце являются предвестниками апокалипсиса
Ученые из США в ходе наблюдений за небесным светилом обеспокоились уменьшением числа пятен.
Астрономы связали это явление с тем, что Солнце начало остывать и Земле в ближайшее время не миновать апокалипсиса, - сообщает «ВладТайм».
По мнению специалистов, остывание звезды не приведет к полному вымиранию всего живого на нашей планете. Исследователи уверены, что выжить смогут те существа, которые научатся жить в холоде и тьме. Солнце окончательно потухнет, по прогнозам ученых, через 10 миллиардов лет.
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