Вспышки на Солнце являются предвестниками апокалипсиса

Ученые из США в ходе наблюдений за небесным светилом обеспокоились уменьшением числа пятен.

Астрономы связали это явление с тем, что Солнце начало остывать и Земле в ближайшее время не миновать апокалипсиса, - сообщает «ВладТайм».

По мнению специалистов, остывание звезды не приведет к полному вымиранию всего живого на нашей планете. Исследователи уверены, что выжить смогут те существа, которые научатся жить в холоде и тьме. Солнце окончательно потухнет, по прогнозам ученых, через 10 миллиардов лет.