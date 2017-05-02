Вслед за Исаакиевксим собором РПЦ могут передать Спас-на-Крови

Собор Воскресения Христова на Крови, или храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге может быть передан во владение Русской православной церкви вслед за Исаакиевским собором, заявил директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров.

«Утрата Исаакия, а дальше - какое развитие ситуации? Что за Исаакием тут же не последует Спас-на-Крови? Я не уверен. Я как раз уверен в обратном», - сказал Буров в интервью «Новой газете».

Ранее стало известно, что директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров оставит должность 1 июня. Он пояснил, что написал заявление об увольнении. Он покинет пост главы музея на четыре дня раньше срока окончания его контракта.

В начале января 2017 года губернатор Ленинградской области Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ.

Работники государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» написали президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросили приостановить действие закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Окончательно вопрос передачи собора РПЦ должен решиться путем референдума. Однако дата его проведения пока не определена. Подтвердить необходимость народного голосования должны как два процента избирателей, то есть 75 тысяч человек, сообщает «Санкт-Петербург.ру».