Всеволод Чаплин не видит смысла в запрете «Свидетелей Иеговы»

Протоиерей Всеволод Чаплин заявил о бессмысленном запрете секты «Свидетелей Иеговы».

По его мнению, признание Верховным судом «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией не обезопасит Россию от возникновения подпольных ячеек секты. Многотысячная аудитория, а это приблизительно 150 тысяч человек, уверен Чаплин, просто уйдет в подполье.

Решение о признании деятельности «Управленческого центра свидетелей Иеговы» экстремистской вынес 20 апреля Верховный суд РФ.

«Вы знаете, секта эта очень малосимпатична хотя бы потому, что ведет часто анонимную деятельность, прикрываясь традиционным христианством. Но, откровенно говоря, я не очень понимаю, какие будут последствия этого запрета. Если организация признана экстремистской, то продолжение ее деятельности предполагает уголовное наказание. Судя по всему, те последователи, которых у нас в стране около 150 тысяч, вряд ли откажутся от исповедования своей веры, а значит, они будут формировать подполье. А как с этим подпольем справиться, я не очень понимаю. Даже в советское время это не получилось. Поэтому лично мне кажется, что держать эту организацию в легальном поле, но полностью исключить ее миссионерство среди людей, так, наверное, было бы лучше», - сказал Всеволод Чаплин, отмечает НСН.

Свидетели Иеговы («Иеговисты») — международная религиозная организация.

До 1931 года назывались «Исследователями Библии». Базируется в Чикаго.

Вероучение организации имеет много общего с учением неортодоксальных направлений в христианстве, но отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий.

Согласно данным «Ежегодника Свидетелей Иеговы 2016», в 2015 году наибольшее число приверженцев в мире достигало 8 220 105 человек; численность новообращённых в свидетели Иеговы в 2015 году насчитывала 260 273 человек; число стран и территорий, где свидетели Иеговы осуществляли свою деятельность и где были сданы соответствующие отчёты, составило 240.

В России насчитывается 175 тысяч активных верующих данной организации, объединённых в 2 547 общин (собраний); на территории Украины — 151 тысяча верующих.