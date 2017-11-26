Всероссийской федерации легкой атлетики продлили дисквалификацию

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF ) продлила отстранение российских легкоатлетов. Такое решение было принято на заседании совета IAAF в Монако.

Как сообщает Lenta.ru, члены IAAF полагают, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выполнила необходимые для восстановления в правах требования.

Отстранение национальной команды означает, что они не смогут выступать под российским флагом, спортсмены допускаются к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

В августе IAAF продлила дисквалификацию ВФЛА, наложенную за нарушение антидопинговых правил. Из-за этого спортсмены пропустили Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро.