Всероссийской федерации легкой атлетики продлили дисквалификацию
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF ) продлила отстранение российских легкоатлетов. Такое решение было принято на заседании совета IAAF в Монако.
Как сообщает Lenta.ru, члены IAAF полагают, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выполнила необходимые для восстановления в правах требования.
Отстранение национальной команды означает, что они не смогут выступать под российским флагом, спортсмены допускаются к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
В августе IAAF продлила дисквалификацию ВФЛА, наложенную за нарушение антидопинговых правил. Из-за этого спортсмены пропустили Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро.
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