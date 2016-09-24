Всероссийское объединение болельщиков исключено из РФС

На конференции Российского футбольного союза было принято решение об исключении Всероссийского объединения болельщиков из РФС.

– Мы помогали создавать эту организацию, но в последнее время произошел ряд событий, связанных с нарушением норм этики. Сегодня мы примем решение, а дальше будем смотреть, возможно дальше эта организация будет реформироваться как-то, – сказал глава РФС Виталий Мутко. За исключение проголосовали 85 процентов участников конференции, сообщает "Интерфакс".

Сегодня во время конференции был задержан глава болельщиков Александр Шпрыгин. Его подозревают в хулиганстве.