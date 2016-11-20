Всероссийский географический диктант напишут во всех субъектах РФ

Россияне во второй раз напишут географический диктант. Образовательная акция пройдет во всех субъектах России и начнется 20 ноября в полдень по местному времени.

Для проведения диктанта подготовлено 1700 площадок в школах, вузах и библиотеках. Кроме того, в акции можно принять участие онлайн – на сайте Российского географического общества.

Текст диктанта имеет три варианта – для регионов Дальнего Востока, Сибири и Центральной России. Каждый состоит из 30 заданий, разделенных на три блока. На их выполнение отводится 45 минут, передает ТАСС.

Диктант проводится анонимно. Каждый участник получит идентификационный номер, по которому можно будет узнать результат на сайте РГО. Максимальная оценка равна 100 баллам.