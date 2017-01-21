По всему миру продолжаются протесты против Трампа
По всему миру против нового президента США Дональда Трампа выступают сотни тысяч женщин. Политика обвиняют в расизме и сексизме.
Основное мероприятие назначено в Вашингтоне, ожидается, что на митинг выйдут около 200 тысяч человек, сообщает "Интерфакс". Акции проходят в различных городах Азии, Африки и Европы. Организаторы отмечают, что митинги проходят "за права женщин".
ТАСС сообщает, что в Дублине участники акции нарушили движение наземного транспорта в центре города. Полиция столицы Ирландии сообщила, что митинг прошел без инцидентов.
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