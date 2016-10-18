Всемирный банк выдал Украине кредит на 500 млн долларов на закупку газа
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила от Всемирного банка кредитные гарантии на 500 миллионов долларов на закупку природного газа. Об этом сообщил министр финансов страны Александр Данилюк.
«Приветствую сегодняшнее решение правления Всемирного банка предоставить гарантии «Нафтогазу» на кредит в размере 500 миллионов долларов. Это позволит спокойно пройти отопительный сезон», - цитирует ТАСС запись, сделанную Данилюком на своей странице в социальной сети Facebook.
Министр уточнил также, что несколько месяцев работал над этим проектом совместно с руководством «Нафтогаза» и активно обсуждал возможность скорейшего предоставления кредита с членами правления Всемирного банка во время своего недавнего визита в Вашингтон.
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