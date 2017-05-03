Всемирный банк предоставил Украине 150 млн долларов

Всемирный банк выделил Украине очередной кредит в размере 150 миллионов долларов. Средства предназначены для поддержки малого и среднего бизнеса, ориентированного на экспорт.

Заем предоставляется Укрэксимбанком, который выдаст субкредиты банкам-участникам. Средства предназначены для реализации проектов в сфере здравоохранения, социальной защиты, энергетики и других, передает РИА «Новости».

Представитель Всемирного банка Сату Каконен отметил, что Украина обладает большим потенциалом, но в то же время у нее есть серьезные препятствия для экспорта.