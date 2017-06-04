МВФ и Всемирный банк одобрили проект пенсионной реформы на Украине

Члены Международного валютного фонда и Всемирного банка одобрили проект пенсионной реформы на Украине, согласно которому граждане получат положенные в 60 лет выплаты, если будут иметь 35 лет стажа.

Пенсионная реформа стала одним из требований МВФ для продолжения программы кредитования государства. Это связано с дефицитом в стране, который составил 140 млрд гривен ($5,4 млрд). Для снижения нагрузки на экономику Украине было рекомендовано повысить пенсионный возраст, пишет ТАСС.

Столкнувшись с общественной критикой реформы, правительство приняло решение ежегодно с 2018 до 2028 года поднимать требования к страховому стажу человека на один год. Для выхода на пенсию в 60 лет гражданин Украины должен иметь 35 лет стажа. Если стаж составляет от 15 до 25 лет, то он выйдет на пенсию в 63 года. Тем, кто не накопит 15 лет стажа, можно выйти на пенсию в 65 лет с выплатой социального пособия.

В настоящее время на Украине насчитывается около 12 млн пенсионеров, для получения выплат человеку необходимо проработать 15 лет.

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