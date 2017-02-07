На Всемирной универсиаде в Казахстане под лавиной погиб российский рефери

На территории горнолыжного курорта Чимбулак в Казахстане во время внетрассового катания внезапно сошедшая лавина накрыла технического судью, приехавшего на соревнования в составе команды по фристайлу из Красноярска.

Два кинологических расчета и более 50 человек незамедлительно прибыли на место происшествия, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный департамент по ЧС. Через некоторое время одна из поисковых собак указала место для поиска.

«В 15:23 (12:23 мск) спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина Российской Федерации Белослудцева Алексея Николаевича, 1986 года рождения», - цитирует агентство официального представителя департамента по чрезвычайным ситуациям города Алма-Аты.

Менее чем через час врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть Белослудцева.