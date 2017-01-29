Всемирная Зимняя Универсиада открылась в Алма-Ате
В Казахстане открылась 28-ая Всемирная Зимняя Универсиада. Игры объявил открытыми президент страны Нурсултан Назарбаев.
Назарбаев отметил, что эффект от Универсиады можно сравнить с государственными спортивными программами. По его словам, это мероприятие является символом здорового образа жизни.
Спортивные соревнования будут проходить до 8 февраля. В мероприятии примут участие более двух тысяч спортсменов из 55 стран мира, сообщает РИА "Новости".
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