Всемирная Зимняя Универсиада открылась в Алма-Ате

В Казахстане открылась 28-ая Всемирная Зимняя Универсиада. Игры объявил открытыми президент страны Нурсултан Назарбаев.

Назарбаев отметил, что эффект от Универсиады можно сравнить с государственными спортивными программами. По его словам, это мероприятие является символом здорового образа жизни.

Спортивные соревнования будут проходить до 8 февраля. В мероприятии примут участие более двух тысяч спортсменов из 55 стран мира, сообщает РИА "Новости".