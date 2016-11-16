Всемирная организация здравоохранения осудила нападения на медучреждения в Сирии

В период с 13 по 15 ноября в Сирии зафиксировано нападение на пять больниц в западном пригороде Алеппо и в Идлибе, в результате чего погибли по меньшей мере два человека и 19 человек получили ранения, в том числе шестеро работников медперсонала.

«Нападения на пять больниц и мобильный госпиталь за последние 48 часов – это нарушение закона, которое ставит под угрозу еще больше жизней в Сирии и лишает наиболее незащищенные слои населения, включая детей и беременных женщин, их права на медицинские услуги именно тогда, когда они больше всего в них нуждаются», — цитирует РИА «Новости» заявление пресс-службы ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения не стала возлагать ответственность за обстрелы медицинских учреждений на какую-либо сторону.

«ВОЗ вновь призывает все стороны конфликта уважать безопасность и нейтральность медицинских работников, медучреждений и медицинских средств. Схема нападений свидетельствует о том, что здравоохранение намерено подвергается атакам в сирийском конфликте – это крупное нарушение международного права и трагическое игнорирование нашей общей человечности», — заявили в пресс-службе.

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