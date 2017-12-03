Всемирная конференция по интернету открылась в Китае

В китайской провинции Чжэцзян стартовала четвертая Всемирная конференция по интернету.

Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к ее участникам со словами: «Позвольте мне от имени правительства Китая и народа, а также от себя лично поздравить вас с открытием четвертой Всемирной конференции по интернету. Позвольте мне поприветствовать всех участников, руководителей международных организаций и экспертов». Обращение Си Цзиньпина зачитал глава Отдела пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин, уточняет «РИА Новости».

Участники конференции обсудят вопросы искусственного интеллекта, борьбы с бедностью с помощью интернета, международного сотрудничества в противодействии использования киберпространства в преступных и террористических целях.

В мероприятии примут участие более 1,5 тысяч человек из 80 стран мира. Среди гостей конференции директор компании Alibaba Джек Ма, глава корпорации Apple Тим Кук, один из основателей интернета Роберт Эллиот Кан, разработчик и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский и другие. Мероприятие продлится до 5 декабря.

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