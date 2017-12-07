Во Вселенной нашли самую древнюю черную дыру

Ученые открыли самую древнюю черную дыру весом 800 млн масс Солнца. Она появилась спустя 690 лет после Большого взрыва.

При наблюдении ученые использовали Магелланов телескоп в обсерватории Лас-Кампанас в Чили, большой бинокулярный телескоп в Аризоне и телескоп в обсерватории на Гавайях. Оказалось, что черная дыра появилась 690 лет назад, когда Вселенная сформировалась лишь на 5% от сегодняшнего состояния, передает «Газета.ru».

Астрономы считают, что образование черных дыр, превышающих массу Солнца в миллионы и миллиарды раз, - это начальная стадия формирования галактик.

Ученые надеются, что изучение самой древней черной дыры поможет узнать больше о том, как они достигают столь больших размеров и какое влияние оказывают на космос.