Вселенная не бесконечная

Группа исследователей выдвинула гипотезу о том, что Вселенная может иметь границы. По мнению экспертов, пространство со всеми галактиками, звездами, планетами и молекулами в ней, есть лишь конечное количество информации, которую мы можем сказать о нашем космосе.

Астрофизики отмечают, что рано или поздно расширение Вселенной прекратится и появится два варианта развития событий: либо она лопнет, либо станет обратно сужаться, - сообщает «Экономика сегодня».

К слову, даже если Вселенная бесконечна, люди этого не смогут узнать никогда в жизни. На данный момент пределами считаются очень дальние галактики, свет которых ученые могут увидеть.