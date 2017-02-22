Вселенная не бесконечная
Группа исследователей выдвинула гипотезу о том, что Вселенная может иметь границы. По мнению экспертов, пространство со всеми галактиками, звездами, планетами и молекулами в ней, есть лишь конечное количество информации, которую мы можем сказать о нашем космосе.
Астрофизики отмечают, что рано или поздно расширение Вселенной прекратится и появится два варианта развития событий: либо она лопнет, либо станет обратно сужаться, - сообщает «Экономика сегодня».
К слову, даже если Вселенная бесконечна, люди этого не смогут узнать никогда в жизни. На данный момент пределами считаются очень дальние галактики, свет которых ученые могут увидеть.
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