Вручение «Оскара» за лучший фильм года завершилось скандалом

Торжественная церемония вручения 89-й премии «Оскар» завершилась скандалом.

Актеры Уоррен Битти и Фэй Дануэй вскрыли конверт и назвали лучшим фильмом года картину «Ла-Ла Ленд» режиссера Дэмьена Шазелла. Под бурные овации зала съемочная команда «Ла-Ла Ленда» поднялась на сцену для вручения награды. Шазелл успел сказать несколько фраз, когда неожиданно выяснилось, что киноакадемики признали лучшим фильмом года «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса.

Сначала о накладке заявил ведущий церемонии Джимми Киммел. Потом о правах на награду заявил и режиссер Барри Дженкинс. Продюсеры «Ла-Ла Ленда» отдали статуэтку «Оскара» прямо на сцене коллективу картины «Лунный свет».

За звание лучшей картины года боролись «Ла-Ла Ленд» режиссера Дэмьена Шазелла, «Прибытие» Дени Вильнева, «Ограды» Дензела Вашингтона, «Любой ценой» Кевина Маккензи, «По соображениям совести» Мела Гибсона, «Скрытые фигуры» Теда Мелфи, «Лев» Гарта Дэвиса и «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана.

СМИ уже сообщили, что «Оскар» 2017 завершился самой глупой и неловкой ошибкой в истории киноакадемии. По некоторым данным, якобы актеру Битти за кулисами вручили не тот конверт, сообщает агентство Nation news.