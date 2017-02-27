Вручение кинопремий «Оскар» проходит в Лос-Анджелесе

Торжественная церемония вручения 89-й премии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук стартовала в Лос-Анджелесе в одном из крупнейших киноконцертных залов мира — театре «Долби».

Ведущим церемонии стал телеведущий Джимми Киммел. Претенденты на «Оскар» были объявлены 24 января.

Как и предполагалось, фаворитом премии стал фильм «Ла-Ла Ленд» от молодого режиссера музыкальной драмы «Одержимость» Дэмьена Шазела. Его новая работа представлена в 13 номинациях.

На втором месте идет картина о тяжелой судьбе темнокожего парня в Майами «Лунный свет», которая представлена в восьми номинациях.

«Оскар» присуждается в 24-х номинациях. Победители получают статуэтку в виде фигуры рыцаря, стоящего на катушке с кинопленкой. Американская кинопремия, созданная в 1929 году, присуждается деятелям киноискусства. «Оскар» является одной из старейших регулярных и ныне действующих кинопремий в мире, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

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