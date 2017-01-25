Врио губернаторов будут отчитываться о доходах

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным, обязывающий врио губернаторов предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, а также декларации о доходах своих супругов и несовершеннолетних детей в 15-дневный срок после назначения.

Как отмечается в сообщении, законопроект является продолжением антикоррупционной кампании в регионах.

Кроме того, временно исполняющие обязанности не смогут иметь счета за рубежом и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Исключение будет сделано для тех, кто еще до своего назначения представил декларацию о доходах в рамках работы на предыдущей должности, сообщает «Федерал пресс».