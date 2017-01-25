Врио губернаторов будут отчитываться о доходах
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным, обязывающий врио губернаторов предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, а также декларации о доходах своих супругов и несовершеннолетних детей в 15-дневный срок после назначения.
Как отмечается в сообщении, законопроект является продолжением антикоррупционной кампании в регионах.
Кроме того, временно исполняющие обязанности не смогут иметь счета за рубежом и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Исключение будет сделано для тех, кто еще до своего назначения представил декларацию о доходах в рамках работы на предыдущей должности, сообщает «Федерал пресс».
Следующая новость Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» обвиняется в госизмене
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии