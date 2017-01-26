Во время взлета самолета в Шереметьево умер пассажир

Пассажир умер на борту самолета, который должен был вылететь из Москвы в Иркутск.

Как уточняется в сообщении, инцидент произошел во время взлета лайнера в аэропорту Шереметьево. Пассажир потерял сознание примерно в 18:57 по московскому времени, а в 19:00 на борт уже поднялись медики, однако спасти человека не удалось.

В настоящее время устанавливаются причины смерти пассажира, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».