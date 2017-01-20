Во время визита Хуга в ДНР силовики обстреляли пассажирский автобус в Еленовке

Обстрел пассажирского автобуса в районе поселка Еленовка к юго-западу от Донецка, произошедший 20 января в момент визита в ДНР заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, показал «наплевательское» отношение украинских силовиков к международной миссии. Об этом на пресс-конференции в Донецке заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Важно отметить, что это преступление произошло в момент работы заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга на территории Донецкой Народной Республики, что демонстрирует наплевательское отношение украинских террористов к международной миссии, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По уточненным данным командования, инцидент с обстрелом произошел сегодня около восьми часов утра. Автобус сообщением Докучаевск-Донецк попал под снайперский огонь в районе поселка Еленовка. Ранение в ногу получила мирная жительница 1965 года рождения.

- На данный момент ей сделана операция, ее состояние расценивается, как удовлетворительное. По данному факту представителями следственных органов ДНР возбуждено уголовное дело, — подчеркнул Басурин.