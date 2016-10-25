Во время своего последнего визита в ФРГ Обама обсудит с Меркель Украину и Сирию

В ходе визита в Германию, который запланирован на 17-18 ноября, президент США Барак Обама встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и обсудит с ней ситуацию в Сирии и на Украине.

Кроме того Обама проведет переговоры с лидерами Германии, Франции, Италии и Великобритании. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

- Среди вопросов в повестке дня будут наши общие усилия по разрешению конфликтов на Украине и в Сирии, кампания по ослаблению и уничтожению ИГ (запрещенная в РФ организация), а также трансатлантические экономические связи, — цитирует Эрнеста РИА «Новости».

Как подчеркнул представитель Белого дома, для Барака Обамы это будет последняя возможность пообщаться с партнерами по «большой пятерке» в статусе президента Соединенных Штатов.