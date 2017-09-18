Во время стрельбы у клуба в Берлине погиб россиянин

Российский гражданин погиб во время стрельбы у ночного клуба в Берлине, сообщил представитель генпрокуратуры столицы Германии.

Как уточняется в сообщении, инцидент произошел в ночь на 16 сентября в клубе Cozy Club в районе Хоэншёнхаузен.

Двое посетителей поссорились на танцевальной площадке, а после их спор продолжился на улице, где к ним подошел неизвестный и открыл стрельбу.

Один человек скончался, еще один пострадал, сам стрелявший получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

По словам собеседника «РИА Новости», убийца был рожден в Грузии, однако его подданство ему неизвестно.