Во время стрельбы у клуба в Берлине погиб россиянин
Российский гражданин погиб во время стрельбы у ночного клуба в Берлине, сообщил представитель генпрокуратуры столицы Германии.
Как уточняется в сообщении, инцидент произошел в ночь на 16 сентября в клубе Cozy Club в районе Хоэншёнхаузен.
Двое посетителей поссорились на танцевальной площадке, а после их спор продолжился на улице, где к ним подошел неизвестный и открыл стрельбу.
Один человек скончался, еще один пострадал, сам стрелявший получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.
По словам собеседника «РИА Новости», убийца был рожден в Грузии, однако его подданство ему неизвестно.
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