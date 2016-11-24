Во время спецоперации в Назрани погибли двое спецназовцев
В результате перестрелки с боевиками в ходе контртеррористической операции в Назрани погибли двое бойцов спецназа ФСБ России.
Один сотрудников правоохранительных органов был убит на месте, второй скончался от полученных ранений в больнице, рассказал «Интерфаксу» источник в силовых структурах.
В ходе боестолкновения были ликвидированы двое бандитов. Потерь среди гражданского населения нет.
В настоящее время активная фаза спецоперации завершена. На месте боя работают оперативники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Режим КТО был введен в Назрани в четверг утром. Позднее стало известно, что силовики блокировали в одном из частных домов нескольких боевиков, которые отказались сдаться и открыли по ним огонь.
Следующая новость Обвиняемый в убийстве пилота Пешкова отказывается признать вину
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии