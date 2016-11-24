Во время спецоперации в Назрани погибли двое спецназовцев

В результате перестрелки с боевиками в ходе контртеррористической операции в Назрани погибли двое бойцов спецназа ФСБ России.

Один сотрудников правоохранительных органов был убит на месте, второй скончался от полученных ранений в больнице, рассказал «Интерфаксу» источник в силовых структурах.

В ходе боестолкновения были ликвидированы двое бандитов. Потерь среди гражданского населения нет.

В настоящее время активная фаза спецоперации завершена. На месте боя работают оперативники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Режим КТО был введен в Назрани в четверг утром. Позднее стало известно, что силовики блокировали в одном из частных домов нескольких боевиков, которые отказались сдаться и открыли по ним огонь.