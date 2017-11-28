Во время сбоя в системе из банка в Москве пропали 27 млн рублей

В отделении одного из банков, расположенном на Олимпийском проспекте в Москве, после компьютерного сбоя обнаружили недостачу в 27 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Москве.

С заявлением о крупной недостаче в полицию обратилась директор отделения финансового учреждения. По ее словам, пропаже 27 миллионов предшествовал сбой в операционной системе.

Сотрудники правоохранительных органов привлекли к установлению всех обстоятельств случившегося IT-специалистов и сотрудников банка, сообщает «360».

В настоящий момент установить факт хищения или сбоя, а также время и место происшествия не представляется возможным в связи с техническими трудностями в операционной системе банка.

Инцидент произошел в банке по адресу: Москва, Олимпийский проспект, 26, строение 10. В этом здании находятся отделения сразу двух кредитных организаций — «Тексбанк» и «Вокбанк».