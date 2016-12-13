Во время реконструкции центра имени Сербского было похищено 44 миллиона рублей

Во время реконструкции центра психиатрии имени Сербского в Москве было похищено 44 миллиона рублей, сообщила во вторник официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, в ходе проверки была выявлена схема хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реконструкцию объектов недвижимости ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского».

Организаторы криминальной схемы похищали бюджетные деньги путем подложных актов приема и сдачи и справок о стоимости выполненных работ, в которых отражались завышенные сведения о стоимости.

Двое руководителей подрядных организаций заключены под стражу, а бывшему главному инженеру ФГБУ «ГНЦССП имени Сербского» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, сообщает «Интерфакс».

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Теги:
Места: Россия
События: кража, криминал
Организации: МВД
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