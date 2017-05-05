Во время протестов в Венесуэле пострадали свыше700 человек
Число пострадавших в ходе массовых протестных акций в Венесуэле превысило 700 человек.
Митинги, зачастую заканчивающиеся столкновениями с полицией, продолжаются в стране с начала апреля. Они вызваны недовольством населения правлением президента Николаса Мадуро. Жертвами политических протестов стали 35 человек, сообщает агентство «Экономика сегодня».
Накануне стало известно, что в Венесуэле был застрелен один из лидеров студенческого движения.
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