Во время протестов в Эфиопии погибли 50 человек
В Эфиопии во время выступления граждан против действующего правительства случилась давка. В результате инцидента погибли 50 человек.
Инцидент произошел в эфиопской провинции Ороми к югу от столицы Аддис-Абебы, сообщает ТАСС. Протестное мероприятие произошло во время ежегодного религиозного фестиваля. Митингующих пыталась разогнать полиция, после чего началась давка.
Известно, что сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух. Официальные власти Эфиопии сообщили о нескольких жертвах.
Следующая новость Федор Конюхов отправится с стратосферу
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии