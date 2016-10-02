Во время протестов в Эфиопии погибли 50 человек

В Эфиопии во время выступления граждан против действующего правительства случилась давка. В результате инцидента погибли 50 человек.

Инцидент произошел в эфиопской провинции Ороми к югу от столицы Аддис-Абебы, сообщает ТАСС. Протестное мероприятие произошло во время ежегодного религиозного фестиваля. Митингующих пыталась разогнать полиция, после чего началась давка.

Известно, что сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух. Официальные власти Эфиопии сообщили о нескольких жертвах.