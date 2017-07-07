Во время праздника выпускников тамбовского вуза разбился самолет
В ходе праздника в честь выпускников государственного университета имени Гавриила Державина произошел трагический случай – потерпел катастрофу легкомоторный самолет.
Авиашоу для выпускников устроил местный аэроклуб. В какой-то момент один из самолетов не смог выйти из штопора и упал на берегу реки Цна. Пилот, управлявший самолетом, погиб. Кроме него жертв и пострадавших нет, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По факту происшествия проводится проверка.
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