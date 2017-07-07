Во время праздника выпускников тамбовского вуза разбился самолет

В ходе праздника в честь выпускников государственного университета имени Гавриила Державина произошел трагический случай – потерпел катастрофу легкомоторный самолет.

Авиашоу для выпускников устроил местный аэроклуб. В какой-то момент один из самолетов не смог выйти из штопора и упал на берегу реки Цна. Пилот, управлявший самолетом, погиб. Кроме него жертв и пострадавших нет, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По факту происшествия проводится проверка.