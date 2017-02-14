Во время похода в САР «Адмирал Кузнецов» сопровождали более 50 кораблей НАТО
Свыше 50 кораблей НАТО сопровождали российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» во время его сирийского похода. Об этом рассказал командир корабля капитан первого ранга Сергей Артамонов.
Он отметил, что иногда за крейсером следили более десятка натовский кораблей одновременно. В частности, такой повышенный интерес наблюдался на участке от Норвежского моря до восточной части Средиземного.
Артамонов отметил, что такое внимание со стороны флота альянса озадачивало, но при этом вызывало гордость. «Значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом!» - цитирует РИА «Новости» его интервью «АиФ».
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