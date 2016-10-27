За время Олимпиады-2016 WADA зафиксировало 28 случаев употребления допинга
Всемирное антидопинговое агентство зафиксировало 28 случаев употребления допинга во время Олимпийских игр 2016 года. Такие данные содержатся в отчете WADA по итогам Олимпиады.
В это число входят спортсмены, имеющие терапевтическое разрешение на применение запрещенных препаратов. Среди них представители 11 видов спорта.
Пробы были взяты как в соревновательный период, так и вне соревнований, сообщает ТАСС.
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