За время Олимпиады-2016 WADA зафиксировало 28 случаев употребления допинга

Всемирное антидопинговое агентство зафиксировало 28 случаев употребления допинга во время Олимпийских игр 2016 года. Такие данные содержатся в отчете WADA по итогам Олимпиады.

В это число входят спортсмены, имеющие терапевтическое разрешение на применение запрещенных препаратов. Среди них представители 11 видов спорта.

Пробы были взяты как в соревновательный период, так и вне соревнований, сообщает ТАСС.