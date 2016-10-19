За время конфликта ДНР передала Украине 133 осужденных

Выступая на пресс-конференции в Донецке, директор Государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции ДНР Алексей Рязанов сообщил о том, что за время конфликта в Донбассе официальному Киеву были переданы 133 осужденных, отбывающих наказание на территории республики.

- В общей сложности, с учетом сегодняшней передачи, ДНР за все время конфликта передала Украине 133 осужденных. У нас были такие прецеденты, что осужденные, когда попадали в списки на передачу, в последний момент писали заявление об отказе и оставались отбывать срок на территории ДНР, - цитирует Рязанова Донецкое агентство новостей.

Ранее, 19 октября группа из 23 осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы в ДНР, в соответствии с их пожеланием была передана украинской стороне.

Передача осужденных выполняется согласно указу главы ДНР «О передаче осужденных, находящихся в учреждениях, исполняющих наказания ДНР и уголовных материалов, находящихся в судах и следственных органах ДНР, на территорию Украины».