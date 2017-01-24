Во время форума в Давосе произведено два ареста за поддержку терроризма

В дни проведения Всемирного экономического форума в Давосе швейцарская прокуратура произвела два ареста лиц, которые подозреваются в связях с террористическими организациями. Такое заявление сделал официальный представитель прокуратуры кантона Граубюнден Маурус Эккерт.

- Два ареста были произведены с согласия и при тесном взаимодействии с Федеральной прокуратурой Швейцарии, - цитирует Эккерта ТАСС.

Следствие продолжается, однако в настоящее время оба эти человека находятся на свободе, поскольку суд города Кур не поддержал просьбу правоохранительных органов об их предварительном задержании.

В прокуратуре Граубюндена отказались сообщить какие-либо иные детали, в частности, о гражданстве этих лиц, сославшись на то, что расследование не закончено.

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