Во время факельного шествия на Украине прогремел взрыв
Во время факельного шествия в Славянске, приуроченного к годовщине боя киевских студентов с советским отрядом под Крутами в 1918 году, произошел взрыв.
Инцидент произошел во дворе травматологического отделения больницы на улице Шевченко.
Отмечается, что взрывное устройство сработало в 100 метрах от шествия, которое в это время проходило проходило от площади Соборной по улице Шевченко. В результате были повреждены окна медучрежедния, участники акции ранений не получили.
Кроме того, националисты в Киеве устроили реконструкцию «уничтожения москалей» — боя войск УНР против большевиков за завод «Арсенал», сообщает «НТВ» со ссылкой на украинские СМИ.
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