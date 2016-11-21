Во время беспорядков в Киеве радикалы подожгли офис Медведчука
Несколько сотен представителей группировки «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация), а также организаций украинских националистов разбили окна и подожгли офис лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука в Киеве.
Сотрудники полиции, находившиеся рядом, никак не препятствовали этому действу, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «112 Украина».
В центре Киева проходят манифестации в честь третьей годовщины Майдана. Так, на площади Независимости радикалы жгут шины, зафиксировано несколько стычек с правоохранительными органами.
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