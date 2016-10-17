Во время беременности увеличивается стопа

С увеличением размера стопы сталкиваются более 89 % женщин в положении. Научные сотрудники, которые попытались объяснить подобный феномен, допускают, что он возникает из-за многократного роста нагрузки на опорно-двигательный аппарат и изменений в гормональном фоне.

Точные причины пока не выяснены, сообщает «Век». Размер стопы в среднем может увеличиться на 2-3 мм, иногда - до 1 см. Примечательно, что в период первого триместра беременности ноги отекают, а к началу второго – растут.

Эксперты рекомендуют купить несколько пар обуви большего размера для предупреждения дискомфорта в дальнейшем. После родов проблема не исчезает - размер ноги остается большим, чем до беременности.