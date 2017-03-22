РАН временно возглавил вице-президент Валерий Козлов
Вице-президент РАН Валерий Козлов временно назначен исполняющим обязанности главы академии.
Действующий президент РАН Владимир Фортов в настоящее время находится в ЦКБ на обследовании, передает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
Ранее общее собрание академии высказалось за продление полномочии Фортова и перенос выборов президента РАН на осень текущего года. Сам он против этого возражал. Окончательное решение по вопросу переноса выборов главы академии должно быть принято правительством 22 марта.
Ряд источников сообщили агентству, что Фортов накануне сложил с себя полномочия. Президент академии подал заявление об отставке и оно было принято.
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