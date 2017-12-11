Вредные продукты в России начнут маркировать метками
Роспотребнадзор предложил ввести в России специальную маркировку на вредных продуктах для информирования потребителей о повышенном содержании в пищевых изделиях сахара, соли и жира.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ пояснил, что согласно докладам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожирение в последние годы становится главной причиной ранней смертности, а подобная маркировка заставит покупателя лишний раз задумать о продуктах, которые он приобретает, сообщает RT.
Он добавил, что все будущие маркировки будут обсуждены и предъявлены покупателю только после публичного информирования, чтобы не сбивать граждан России с толку.
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