Вредные продукты в России начнут маркировать метками

Роспотребнадзор предложил ввести в России специальную маркировку на вредных продуктах для информирования потребителей о повышенном содержании в пищевых изделиях сахара, соли и жира.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ пояснил, что согласно докладам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожирение в последние годы становится главной причиной ранней смертности, а подобная маркировка заставит покупателя лишний раз задумать о продуктах, которые он приобретает, сообщает RT.

Он добавил, что все будущие маркировки будут обсуждены и предъявлены покупателю только после публичного информирования, чтобы не сбивать граждан России с толку.