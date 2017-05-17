Враги Трампа хотят «приписать» ему слабоумие

Противники президента США Дональда Трампа хотят убедить общественность в том, что он страдает болезнью Альцгеймера. Об этом заявил бывший советник главы государства Роджер Стоун.

По его словам, враги Трампа хотят объяснить болезнью якобы передачу президентом неких секретных данных главе российского МИД Сергею Лаврову, сообщает Mediaite со ссылкой на интервью Стоуна программе InfoWars.

Экс-советник при этом поручился за то, что у Трампа нет никаких признаков болезни Альцгеймера.